Campo rom a Settimo Torinese: sotto sequestro le case-container abusive

SETTIMO TORINESE – Un’operazione congiunta delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di due strutture abitative abusive all’interno del campo nomadi di via Moglia. I fabbricati, ricavati da semplici container, erano stati edificati in totale assenza delle previste autorizzazioni.

Vere e proprie case

Le indagini, coordinate dalla Procura di Ivrea, hanno permesso di identificare i responsabili dell’abuso edilizio. Si tratta di cinque persone, di età compresa tra i 25 e i 55 anni, tutte originarie della provincia di Siracusa e già note alle forze di polizia. I soggetti, appartenenti al gruppo dei cosiddetti caminantes siciliani, si erano stabiliti nel campo torinese allestendo i container con ogni genere di comodità: all’interno, infatti, gli agenti hanno trovato bagni funzionanti, docce e cucine attrezzate.

Quali i provvedimenti?

Per smantellare l’insediamento abusivo è stato necessario un intervento interforze; i Carabinieri, supportati dal Nucleo Cinofili di Volpiano, hanno lavorato in stretta sinergia con la Polizia Locale e i tecnici dell’ufficio comunale di Settimo.

I due stabili sono stati immediatamente posti sotto sequestro. Per i cinque occupanti è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese