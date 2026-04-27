A un’ora da Torino esiste un paradiso naturale che quasi nessuno conosce

BIELLA – Tra le montagne del Biellese si nasconde uno degli angoli naturali più sorprendenti del Piemonte. Cascate, sentieri immersi nel verde e torrenti cristallini: un patrimonio paesaggistico ancora poco conosciuto dal grande pubblico, ma facilmente raggiungibile da Torino.

Siamo nell’area di Biella, a circa un’ora di auto dal capoluogo piemontese, dove la natura mantiene ancora un carattere autentico e poco antropizzato.

Un territorio ricco di natura e silenzio

Il Biellese è spesso sottovalutato dal turismo regionale, ma offre un patrimonio ambientale di grande valore. Tra boschi, vallate e corsi d’acqua, si trovano percorsi escursionistici adatti sia agli appassionati sia a chi cerca semplici passeggiate nella natura.

Uno dei punti di riferimento dell’area è l’Oasi Zegna, un vasto territorio montano riqualificato e valorizzato nel tempo, che oggi rappresenta una delle principali destinazioni naturalistiche del Piemonte settentrionale.

Le acque limpide della Valle Cervo

Particolarmente apprezzata dai visitatori è la zona della Valle Cervo, dove il torrente ha modellato nel tempo paesaggi caratterizzati da pozze naturali, piccole cascate e tratti di acqua particolarmente trasparente.

Nei mesi primaverili ed estivi, queste aree diventano meta di escursioni giornaliere da parte di chi cerca refrigerio e tranquillità lontano dai centri urbani.

Sentieri accessibili e turismo lento

Uno degli aspetti più interessanti dell’area è l’accessibilità. Molti dei percorsi presenti non richiedono preparazione tecnica e sono adatti anche a famiglie o escursionisti occasionali.

Il turismo che caratterizza questa zona è infatti prevalentemente “slow”: camminate, soste panoramiche e attività all’aria aperta sostituiscono le esperienze più strutturate tipiche di altre destinazioni alpine.

Una destinazione a pochi chilometri da Torino

La vicinanza con Torino rende quest’area particolarmente interessante anche per le gite in giornata. In meno di un’ora è possibile passare dal contesto urbano a un ambiente naturale completamente diverso, caratterizzato da silenzio e paesaggi montani.

Una combinazione che negli ultimi anni sta attirando un numero crescente di visitatori, pur senza raggiungere ancora i livelli di affollamento di altre località piemontesi più note.

Un patrimonio ancora poco valorizzato

Nonostante la bellezza dei luoghi, il Biellese resta una delle aree meno conosciute dal turismo regionale di massa. Una condizione che, da un lato, ha permesso di preservare l’integrità ambientale del territorio, ma che dall’altro limita ancora la sua piena valorizzazione turistica.

Una meta ideale per una gita primaverile o estiva

Con l’arrivo della bella stagione, l’area torna a essere una destinazione ideale per escursioni brevi, gite fuori porta e giornate immerse nella natura.

La combinazione tra accessibilità, paesaggi e tranquillità rende il Biellese una delle mete più interessanti del Piemonte per chi cerca alternative alle destinazioni più affollate.

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