CronacaTorino
Nuovo atto vandalico e rapina contro la Pastorale Migranti di Torino, il referente Sergio Durando rimane ferito
Il referente Sergio Durando è rimasto anche lievemente ferito nel tentativo di fermare uno dei possibili ladri
TORINO – Nuovo vile assalto contro la Pastorale Migranti – Arcidiocesi di Torino. Uffici devastati e oggetti rubati di cui vi avevamo parlato anche qualche settimana fa, poiché non è la prima volta che questo luogo di accoglienza viene preso di mira.
Cosa è successo
Come riportato sui loro canali social, è successo tutto nella notte tra il 25 e il 26 aprile
ennesimo atto di vandalismo alla Pastorale Migranti e questa volta colpita anche l’associazione Camminare Insieme. Vandalizzazione di arrendi e porte, furto di computer, telefoni e altri materiali.
Nonostante il dispiacere la rabbia per questo atto di vandalismo, questo non fermerà il nostro impegno.
Questa volta, però, il referente Sergio Durando è rimasto anche lievemente ferito nel tentativo di fermare uno dei possibili ladri.
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