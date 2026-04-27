Nuovo atto vandalico e rapina contro la Pastorale Migranti di Torino, il referente Sergio Durando rimane ferito

TORINO – Nuovo vile assalto contro la Pastorale Migranti – Arcidiocesi di Torino. Uffici devastati e oggetti rubati di cui vi avevamo parlato anche qualche settimana fa, poiché non è la prima volta che questo luogo di accoglienza viene preso di mira.

Cosa è successo

Come riportato sui loro canali social, è successo tutto nella notte tra il 25 e il 26 aprile

ennesimo atto di vandalismo alla Pastorale Migranti e questa volta colpita anche l’associazione Camminare Insieme. Vandalizzazione di arrendi e porte, furto di computer, telefoni e altri materiali. Nonostante il dispiacere la rabbia per questo atto di vandalismo, questo non fermerà il nostro impegno.

Questa volta, però, il referente Sergio Durando è rimasto anche lievemente ferito nel tentativo di fermare uno dei possibili ladri.

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