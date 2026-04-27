Torino, esce con la moglie ma si allontana: ritrovato in stato confusionale ultraottantenne scomparso

TORINO – Un anziano scomparso è stato ritrovato e salvato dagli agenti di polizia.

Cosa è successo

Nei giorni scorsi, al Commissariato di P.S. “San Paolo”, una donna si è presentata per denunciare la scomparsa del padre, un uomo ultraottantenne.

Agli agenti la figlia ha quindi riferito che i genitori si erano recati insieme in un negozio di corso Sebastopoli per effettuare alcune compere, ma il marito aveva deciso di attendere la moglie all’esterno. Una volta uscita dal punto vendita, però, la donna si è accorta dell’assenza dell’uomo.

Preoccupati, anche in considerazione delle condizioni di salute dell’anziano, i familiari hanno contattato il 112 NUE e si sono recati in commissariato per formalizzare la denuncia e consentire agli agenti di polizia di acquisire tutte le informazioni utili per rintracciare l’uomo.

Le attività sono proseguite ininterrottamente per tutta la notte e hanno consentito di individuare l’anziano, in stato confusionale ma in buone condizioni di salute, e di riaffidarlo ai familiari.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese