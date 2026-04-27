Seguici su

CronacaTorino

Rimane chiuso in auto: bambino di due anni salvato dai carabinieri ad Alpignano

Il piccolo, per fortuna, non ha riportato ferite o altre conseguenze per la prolungata permanenza in auto

Pubblicato

17 secondi fa

il

ALPIGNANO – Domenica pomeriggio movimentata ad Alpignano dove un bambino di due anni era rimasto chiuso nell’auto dei genitori.

Per approfondire:

Il bimbo chiuso in auto e il salvataggio

È successo tutto in via Mazzini. Qui, una pattuglia del Radiomobile di Rivoli di passaggio ha notato diverse persone intorno a una vettura. Tra loro anche una coppia di genitori, due 30enni, che molto agitati cercavano – senza successo – di aprire le portiere dell’automobile, rimaste chiuse probabilmente a causa di un malfunzionamento.

Dentro la vettura, però, era rimasto chiuso il loro piccolo di due anni. Dopo vari tentativi andati a vuoto, i carabinieri hanno infranto il vetro dell’auto riuscendo a liberare il bambino e a riaffidarlo ai genitori. Il piccolo, per fortuna, non ha riportato ferite o altre conseguenze per la prolungata permanenza in auto; durante l’intervento i carabinieri sono rimasti lievemente contusi alle mani.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *