Torino, finti carabinieri per truffare una coppia di anziani del quartiere San Paolo: arrestati due giovani

TORINO – Tentata truffa ai danni di una coppia di anziani nel quartiere San Paolo di Torino, sventata grazie all’intervento della Polizia di Stato. Due giovani, un uomo di 24 anni e una donna di 19, sono stati arrestati in flagranza.

L’episodio è iniziato con una telefonata sospetta ricevuta da un anziano: un uomo, spacciandosi per maresciallo dei carabinieri, lo ha convinto a raccogliere oro e preziosi presenti in casa, sostenendo che fossero necessari per un’indagine su una rapina in gioielleria, nella quale sarebbe stato trovato un documento a lui intestato. Il finto militare ha anche annunciato l’arrivo di un incaricato per il ritiro dei beni.

A far scattare l’allarme è stata la moglie, insospettita dalla conversazione e subito segnalata a un’ispettrice del Commissariato San Paolo, libera dal servizio. In pochi minuti sono intervenuti gli agenti del commissariato e dell’Ufficio prevenzione generale, che hanno raggiunto l’abitazione predisponendo un controllo sia all’interno sia nelle immediate vicinanze.

Quando il giovane si è presentato alla porta qualificandosi come “maresciallo”, è stato bloccato dai poliziotti mentre era ancora al telefono con un complice che lo guidava passo dopo passo. Nello stesso momento, poco distante, gli agenti hanno fermato anche la ragazza, che si trovava in auto e che, secondo quanto accertato, stava cercando di avvisarlo dell’arrivo della polizia invitandolo a fuggire.

Durante i controlli sono stati sequestrati i telefoni cellulari utilizzati per la truffa e uno spray urticante trovato addosso al 24enne.

I due sono stati arrestati per tentata truffa aggravata in concorso e portati nel carcere Lorusso e Cutugno, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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