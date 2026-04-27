Vasto incendio in una officina a Cafasse: il Comune invita a tenere le finestre chiuse, si indaga

CAFASSE – Era visibile anche da lontano la densa nube di fumo che si levava dal una officina in fiamme.

Cosa è successo

È successo tutto nel pomeriggio di ieri, nell’officina di riparazione di motocicli Doctor Moto Racing. Qui, un incendio ha interessato i locali dell’attività, in borgata Barra a Cafasse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Nole, Mathi, Lanzo Torinese, San Maurizio Canavese e Torino Centrale, con la supervisione dell’elicottero Drago, che hanno domato le fiamme ed evitato che il rogo si propagasse alle abitazioni circostanti, una era stata fatta evacuare per precauzione.

In Borgata Barra a Cafasse si è propagato un incendio già sotto controllo ma si consiglia di tenere le finestre chiuse e limitare il passaggio.

Si legge sulla pagina del Comune. Il rogo è stato poi domato e la struttura dichiarata inagibile.

Sul luogo dell’incendio anche i carabinieri di Venaria Reale che indagano sulle cause dell’incendio.

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