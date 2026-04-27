TORINO – Cambio di scenario anche su Torino, dove la giornata di domani, 28 aprile, segnerà il passaggio da condizioni inizialmente stabili a un progressivo peggioramento. L’ingresso di aria più umida determinerà un aumento della nuvolosità con deboli piogge dal pomeriggio.

Mattino: ancora stabile ma con nubi in aumento

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cieli poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, con condizioni ancora nel complesso stabili. Le temperature minime si attesteranno sui 15°C, mentre i venti moderati da Nord-Nordest contribuiranno a mantenere un clima inizialmente gradevole, anche se con segnali di cambiamento già evidenti.

Pomeriggio: peggioramento e arrivo delle piogge

Nel corso del pomeriggio si assisterà a un progressivo aumento della nuvolosità, fino a cieli coperti accompagnati da deboli piogge diffuse. Sono previsti circa 3mm di precipitazioni, distribuiti soprattutto nella seconda parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 23°C, ma con una sensazione più fresca legata alla copertura nuvolosa.

Sera: instabilità e precipitazioni sparse

In serata il tempo resterà instabile, con piogge deboli e intermittenti. Tuttavia, non si escludono parziali schiarite tardive, specie nelle ore notturne. I venti continueranno a soffiare moderati dai quadranti nord-orientali, mentre lo zero termico si manterrà sui 2900 metri. Il peggioramento è legato al cedimento della pressione atmosferica, con infiltrazioni umide che coinvolgono tutto il Piemonte. Le precipitazioni interesseranno soprattutto le aree alpine e pedemontane, ma si estenderanno anche alle pianure, compreso il capoluogo.

Tendenza meteo Torino

Mercoledì 29 aprile: tempo variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti;

tempo variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti; Giovedì 30 aprile: giornata più nuvolosa e grigia, con possibilità di nuove precipitazioni;

giornata più nuvolosa e grigia, con possibilità di nuove precipitazioni; Venerdì 1 maggio: ritorno del bel tempo con ampie schiarite e clima stabile.

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