Arrestato dopo 11 km di fuga su un’auto rubata a Verbania: non si era fermato all’alt dei Carabinieri

VERBANIA – Inseguimento da film a Verbania, concluso con l’arresto dell’uomo alla guida.

Nel tardo pomeriggio di ieri, 27 aprile, i Carabinieri di Premosello (VB) hanno fermato a Mergozzo una Fiat Panda: targa e colore corrispondevano a quella rubata due giorni fa a Gravellona Toce. A bordo c’erano quattro persone. I militari hanno intimato l’alt al conducente, il quale, però, ha accelerato tentando una fuga che sarebbe durata 11 chilometri.

Lungo il tratto del lungolago, l’uomo alla guida era sembrato per un attimo desistere dalla corsa. Quando però un Carabiniere si è avvicinato al finestrino per sfilare le chiavi dal cruscotto, l’uomo ha riavviato il motore improvvisamente, trascinando il militare per alcuni metri prima che questi riuscisse a svincolarsi. La corsa è proseguita tra manovre estremamente pericolose, con cui il conducente ha messo a rischio l’incolumità di pedoni e altri automobilisti. La fuga è finita presso la località San Bernardino di Verbania, dove l’uomo alla guida ha imboccato una strada senza uscita, rimanendo bloccato.

Mentre due passeggeri seduti dietro sono riusciti a scappare a piedi nella vegetazione, i militari sono riusciti a bloccare il conducente e un altro passeggero. Dagli accertamenti è emerso che il 62enne al volante circolava con la patente revocata dal 2017. L’uomo, un pregiudicato residente a Verbania, è stato trasferito ai domiciliari dopo l’udienza di convalida dell’arresto, mentre l’auto è stata sequestrata. È accusato di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Le Forze dell’ordine sono ora al lavoro per identificare i due complici fuggiti nei boschi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese