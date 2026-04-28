Operazione antidroga ad Alessandria, gli stupefacenti entravano anche in carcere

ALESSANDRIA – Alessandria si è confermata ancora una volta, purtroppo, un’ambita piazza di spaccio. Nel fine settimana scorso la Polizia ha eseguito 17 misure cautelari, tra cui 12 arresti, per una complessa operazione antidroga. Venticinque gli indagati totali e una composita rete di spaccio attiva ad Alessandria che emerge dalle indagini: soprattutto, vendita di cocaina e hashish.

Un filone della stessa attività investigativa, inoltre, ha riguardato lo spaccio all’interno della casa circondariale “Cantiello e Gaeta” del capoluogo. Qui alcuni indagati riuscivano, attraverso contatti telefonici, a fare entrare lo stupefacente, per rivenderlo ad altri detenuti a prezzi maggiorati. L’ingresso della sostanza all’interno del carcere avveniva sia tramite il sistema del “lancio” oltre le mura perimetrali della struttura, sia sfruttando i colloqui dei detenuti con i familiari. La Polizia è riuscita a concludere numerosi arresti negli scorsi mesi per questa indagine, l’ultimo dei quali pochi giorni fa: due persone trovate in possesso di circa 1,2kg di hashish.

Oltre a svariate dosi di stupefacente, sono stati sequestrati oltre 10 mila euro in contanti e 3 cellulari di piccole dimensioni destinati ad essere introdotti nel penitenziario.

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