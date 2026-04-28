A Terruggia l’ultimo saluto a Loredana Ferrara

VIGNALE MONFERRATO – È stata la chiesa parrocchiale di Terruggia (AL) ad ospitare l’ultimo, commosso saluto a Loredana Ferrara, la 52enne accoltellata dall’ex compagno a Vignale Monferrato il 20 aprile. Il dolore di una comunità profondamente scossa si è manifestato in maniera silenziosa.

«Loredana era mite, mai fatto del male a nessuno. Anzi lo ha subito» – le parole di don Carlo Baudino, parroco di Terruggia, che ha concelebrato con don John Ahlina Atama di Vignale – «Quando un bambino offende un altro, l’adulto lo richiama sollecitandolo a chiedere perdono. I bambini fanno pace immediata. Per noi grandi non è così. Non si arriva al perdono subito, ma attraverso un travaglio, un cammino, un percorso. Attraverso la giustizia».

Ad accompagnare la salma della donna in chiesa è stata la figlia Greta, con l’ex marito Fabrizio, il fratello Roberto, consigliere comunale a Terruggia, e le sorelle. Presenti le operatrici del centro antiviolenza me.dea di Alessandria.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese