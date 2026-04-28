Banca di Asti approva il bilancio 2025: utile in crescita, dividendo record, ma non mancano le polemiche per la nomina di Rasero

Si è svolta lunedì 27 aprile ad Asti, presso l’Auditorium di via Astesano, l’Assemblea ordinaria della Cassa di Risparmio di Asti, che ha approvato il bilancio 2025 confermando la solidità della banca e del gruppo.

Utile in crescita e risultati sopra le attese

I numeri parlano chiaro:

utile della banca pari a 62 milioni di euro

utile di gruppo a 65 milioni di euro

crescita superiore al 20% rispetto all’anno precedente

Risultati che, secondo quanto illustrato dall’amministratore delegato uscente Carlo Demartini, sono in linea — e in alcuni casi superiori — agli obiettivi del piano strategico 2025-2027.

Dividendo record per gli azionisti

L’assemblea ha approvato anche la distribuzione di un dividendo di 0,50 euro per azione, per un totale di 35,3 milioni di euro.

Si tratta del dividendo più alto nella storia dell’istituto, con un incremento del 25% rispetto allo scorso anno.

Cambio ai vertici: Demartini lascia la guida

L’assemblea ha inoltre preso atto della conclusione del mandato di Carlo Demartini come amministratore delegato. L’uscita è stata definita con un accordo amichevole approvato dal Consiglio di Amministrazione il 24 aprile 2026. Demartini resterà comunque Direttore Generale fino al 31 luglio 2026, per garantire continuità nella gestione.

L’Assemblea ha anche proceduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, il cui mandato era anch’esso giunto a naturale scadenza, nominando Presidente dell’istituto il dott. Maurizio Rasero e componenti del Consiglio di Amministrazione i dottori:

Gabriele Mello Rella, quale Vice Presidente;

Roberto Fiorini,

Maria Teresa Giovanna Armosino,

Marilena Bolli,

Pia Federica Bosca,

Maria Paola Giuseppina Adele Clara,

Gian Luigi Gola,

Fernando Lombardi,

Silvia Mirate,

Marco Remondino,

Roberto Rho,

Roberto Vercelli.

Su proposta dell’azionista Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, è stato indicato quale nuovo Amministratore Delegato designato il dott. Roberto Fiorini.

Non poche le polemiche per la nomina di Maurizio Rasero a presidente dell’Istituto. I gruppi di opposizione chiedono a Rasero di dimettersi da sindaco in quanto non sarebbe possibile ricoprire due ruoli così impegnativi allo stesso tempo e con potenziali conflitti di interessi.

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