Sei nuovi casi di peste suina in Piemonte, in regione il totale arriva a 810

TORINO – Sono in totale 2.089 i casi di peste suina africana. Il numero cresce a 810 in Piemonte, salgono a 1.279 in Liguria. Stabili a 10 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.

I casi di peste suina

In Piemonte sono state osservate sei nuove positività sui cinghiali, in provincia di Alessandria a Ponti (otto casi in totale). Il totale in regione cresce a 810 positivi.

In Liguria sono state riscontrate quattro nuove positività sui cinghiali: una in provincia di Genova a Genova (281 in totale); tre in provincia di Savona, tutte a Piana Crixia (prime tre positività). Il totale in regione sale a 1.279 casi.

La lettera alla Regione Liguria

Alcuni giorni fa l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, assieme al presidente Alberto Cirio, ha inviato al presidente della Regione Liguria Marco Bucci e all’assessore all’Agricoltura Alessandro Piana una lettera in cui si chiede alla Regione Liguria la massima collaborazione in questa lotta, schierando tutte le risorse disponibili in termini di sorveglianza e depopolamento della specie cinghiale nell’area appenninica limitrofa al Piemonte, anche attraverso il potenziamento e reclutamento di personale dedicato.

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