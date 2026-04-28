Discarica abusiva a Exilles trovata da Gdf e carabinieri forestali: area sequestrata, denunciato il proprietario

EXILLES – Un deposito incontrollato di rifiuti è stato scoperto nei giorni scorsi a Exilles, nella frazione Cels Ruinas, al termine di un’operazione congiunta della Guardia di Finanza e dei carabinieri forestali di Bardonecchia.

L’intervento ha permesso di individuare un’area privata di circa 900 metri quadrati utilizzata come discarica abusiva, con accumuli di rifiuti in violazione delle norme ambientali e paesaggistiche. Sul terreno sono stati trovati rifiuti ingombranti come sedie, divani e taniche di plastica, oltre a quattro roulotte e un’autovettura, tutte in stato di abbandono.

L’area è stata posta sotto sequestro insieme ai materiali rinvenuti. Il proprietario dei terreni, residente in zona, è stato denunciato all’autorità giudiziaria: secondo i primi accertamenti avrebbe raccolto e stoccato rifiuti provenienti da terzi senza alcuna autorizzazione.

L’operazione richiama l’attenzione sui rischi legati alla gestione illecita dei rifiuti, che può comportare danni ambientali e conseguenze penali. Le forze dell’ordine ricordano l’importanza di affidarsi esclusivamente a operatori autorizzati per lo smaltimento, iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali.

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