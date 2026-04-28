Morte di Davide Borgione, non ci sono tracce ematiche sulla macchina: restano i dubbi sulla dinamica

TORINO – Non sono state trovate tracce ematiche di Davide Borgione sulla Jeep sospettata di averlo urtato. È uno degli elementi emersi nell’inchiesta sulla morte del 19enne, trovato agonizzante la notte del 24 gennaio in via Nizza, a Torino, dopo essere caduto dalla bicicletta mentre rientrava a casa. Il giovane è morto poco dopo il ricovero al Cto.

L’assenza di sangue e altri residui sull’auto è riportata nella perizia disposta dalla Procura, mentre si attendono ancora gli esiti degli esami tossicologici e della consulenza cinematica. L’indagine, coordinata dalla pm Delia Boschetto, vede al momento tre indagati.

Il primo è il conducente 35enne della Jeep, accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. Le immagini lo collocano in via Nizza negli istanti della caduta, ma non è certo se ci sia stato un impatto. L’uomo sostiene di non essersi accorto di nulla: “Ho sentito come un dosso”, ha dichiarato inizialmente, mentre la difesa precisa che potrebbe trattarsi di effettivamente un dosso sulla strada.

Indagati anche due giovani che, dopo aver visto Borgione a terra, avrebbero preso il suo portafoglio senza chiamare i soccorsi: per loro le accuse sono furto e omissione di soccorso.

Tra gli elementi al vaglio, anche una lieve ammaccatura sulla Jeep, ritenuta compatibile con un eventuale urto ma, secondo la difesa, è preesistente ai fatti. L’assenza di tracce ematiche potrebbe inoltre essere legata agli indumenti indossati dalla vittima: una felpa con cappuccio.

Le ipotesi restano aperte: secondo una consulenza, Borgione potrebbe aver perso il controllo e battuto direttamente sull’asfalto senza urtare l’auto; tuttavia, per i legali della famiglia non è possibile escludere un contatto con il veicolo e un suo ruolo nella caduta.

L’autopsia, eseguita dal medico legale Roberto Testi, indica come causa del decesso un trauma cranico compatibile con una caduta dalla bici. Un dato che dovrà essere integrato con gli ulteriori accertamenti ancora in corso.

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