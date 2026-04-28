Diverse irregolarità durante la movida torinese, 3.500 euro di sanzioni

TORINO – Durante la notte tra il 24 e il 25 aprile, nel corso dei controlli sulla movida svolti dal Reparto di polizia amministrativa della polizia locale di Torino, sono state elevate sanzioni che ammontano a 3.493 euro.

I controlli e le sanzioni

I controlli da parte della polizia, sia agli esercizi commerciali che al commercio ambulante, si sono concentrati sulle zone più frequentate dai giovani in orari serali: tra Borgo Rossini e Vanchiglia, l’area di Borgo Dora e il quartiere Lingotto. L’obiettivo era quello di verificare il rispetto delle normative ma, in realtà, sono emerse diverse irregolarità.

Nelle verifiche sulla vendita ambulante è stato sanzionato un operatore che non aveva rispettato l’obbligo di spostarsi dopo un’ora, come previsto dalla normativa. Nei locali controllati, invece, sono emerse criticità legate all’acustica, mentre in un locale da ballo, pur in presenza di regolari autorizzazioni, gli agenti hanno accertato il mancato rispetto del divieto di fumo nei luoghi pubblici. Un’ulteriore attività sarà sottoposta a successive verifiche d’ufficio per accertare la regolarità a livello autorizzativo.

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