MeteoTorino
Sul Piemonte qualche temporale e calo delle temperature: le previsioni
Locali temporali e deciso calo delle temperature
TORINO – Sole e temperature molto calde, anomale per il periodo, lasciano il posto – ma per breve tempo – a qualche temporale e a un calo termico.
Le previsioni
Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, il temporaneo cedimento di un campo di alta pressione presente sul Mediterraneo, provocato dalla discesa di una vasta saccatura dall’Europa orientale verso i Balcani, causa un aumento dell’instabilità sulla regione.
Questo porterà, nel pomeriggio di oggi e nella giornata di domani, alla formazione di rovesci deboli o localmente moderati sui rilievi alpini in possibile transito sulle pianure la sera. Non si escludono locali fenomeni temporaleschi.
Tra domani sera e venerdì mattina correnti fresche orientali porteranno inoltre un deciso calo delle temperature, attese nuovamente in aumento dalle ore centrali della giornata del 1° maggio.
Da giovedì la creazione di un canale di alta pressione tra il Mediterraneo e un’area anticiclonica collocata sul Mare del Nord garantirà nuovamente tempo più stabile e soleggiato.
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