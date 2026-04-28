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Sul Piemonte qualche temporale e calo delle temperature: le previsioni

Locali temporali e deciso calo delle temperature

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12 secondi fa

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TORINO – Sole e temperature molto calde, anomale per il periodo, lasciano il posto – ma per breve tempo – a qualche temporale e a un calo termico.

Per approfondire:

Le previsioni

Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, il temporaneo cedimento di un campo di alta pressione presente sul Mediterraneo, provocato dalla discesa di una vasta saccatura dall’Europa orientale verso i Balcani, causa un aumento dell’instabilità sulla regione.

Questo porterà, nel pomeriggio di oggi e nella giornata di domani, alla formazione di rovesci deboli o localmente moderati sui rilievi alpini in possibile transito sulle pianure la sera. Non si escludono locali fenomeni temporaleschi.

Tra domani sera e venerdì mattina correnti fresche orientali porteranno inoltre un deciso calo delle temperature, attese nuovamente in aumento dalle ore centrali della giornata del 1° maggio.

Da giovedì la creazione di un canale di alta pressione tra il Mediterraneo e un’area anticiclonica collocata sul Mare del Nord garantirà nuovamente tempo più stabile e soleggiato.

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