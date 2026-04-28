Entrano nel deposito Gtt di Chivasso, danneggiano 7 autobus e li rendono inutilizzabili

CHIVASSO – Un atto vandalico e un furto ha portato al danneggiamento sette autobus e provocato importanti disagi ai cittadini.

Cosa è successo

Nella notte del 27 aprile 2026, nel deposito GTT in via Orti a Chivasso ben sette autobus sono stati danneggiati a causa del furto di alcune componenti meccaniche e sono risultati inutilizzabili per il servizio mattutino.

Le forze dell’ordine stanno indagando su quanto accaduto, mentre GTT ha lavorato per ridurre i disagi agli utenti e ripristinare il servizio il prima possibile.

La nota dell’azienda

In una nota di aggiornamento da parte del Gruppo Torinese Trasporti si legge

Grazie a un tempestivo piano di riorganizzazione operativa, GTT è riuscita a limitare l’impatto sul servizio odierno reperendo mezzi da altre aree. Nonostante questo sforzo, non è stato possibile garantire l’esercizio di tutte le corse previste. Per garantire la continuità dei collegamenti nei prossimi giorni, l’azienda ha disposto il trasferimento temporaneo di alcuni autobus verso il deposito interessato dal furto. Sebbene la disponibilità di vetture rimanga attualmente limitata, tali misure permetteranno di coprire regolarmente i servizi essenziali. Le attività di ripristino dei mezzi danneggiati sono già in corso, con l’obiettivo di reinserirli in linea non appena disponibili i ricambi, riportando così il servizio alla piena normalità. GTT si scusa con l’utenza per i disagi subiti e ringrazia per la comprensione, continuando a monitorare costantemente la situazione.

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