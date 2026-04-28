Furto e tentata spaccata al bar Sport di Roasio, un rapinatore in fuga investe un Carabiniere

ROASIO – Prima la tentata spaccata, poi la fuga . Nella notte tra ieri e oggi, 28 aprile, alcuni malviventi hanno tentato di sfondare con un’auto la serranda del bar Sport di Roasio (VC), con l’obiettivo di introdursi nel locale. Il forte rumore provocato dall’impatto ha però svegliato il proprietario dell’esercizio commerciale, che abita al piano superiore dello stabile. Resosi immediatamente conto di quanto stava accadendo, ha allertato i Carabinieri.

In pochi minuti davanti al bar sono arrivati i militari della stazione di Cossato e una pattuglia del nucleo radiomobile di Borgosesia, che hanno avviato le ricerche dei responsabili e messo in sicurezza l’area. Nel frattempo, la banda era riuscita ad introdursi nel locale e, dopo aver razziato tabacchi, denaro e alcuni Gratta e vinci, è riuscita a fuggire. Due uomini sarebbero scappati a piedi nella boscaglia circostante, mentre un altro, a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta bianca, non si sarebbe fermato all’alt dei Carabinieri e avrebbe urtato uno dei militari presenti, ferendolo lievemente a una gamba.

L’auto è stata successivamente ritrovata abbandonata sempre a Roasio, in via Vittorio Veneto. Le ricerche dei fuggitivi sono tuttora in corso, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e dare un volto ai presunti autori del furto.

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