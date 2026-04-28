Torino, spaccata in centro: 36enne arrestato per il tentato furto di dieci paia di scarpe del valore di 4mila euro

TORINO – Tentata spaccata in pieno centro a Torino. Un uomo di 36 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato furto aggravato ai danni di un negozio di abbigliamento di lusso in via Prati.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione al 112, che indicava un furto in corso. Il testimone, rimasto in contatto telefonico con la centrale operativa, ha fornito indicazioni precise sugli spostamenti del sospetto, permettendo alle pattuglie di intervenire rapidamente.

Gli agenti delle volanti hanno intercettato l’uomo all’altezza di piazza Solferino, a poca distanza dalla vetrina del negozio appena infranta. Poco prima, secondo quanto ricostruito, il 36enne avrebbe abbandonato in una via vicina la refurtiva: dieci scatole di scarpe di un noto marchio, per un valore complessivo di circa 4 mila euro.

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato e sequestrato anche alcuni oggetti ritenuti utilizzati per rompere la vetrata. L’uomo presentava inoltre ferite da taglio ancora sanguinanti alle mani, compatibili con la rottura del vetro.

Alla luce degli elementi raccolti e della flagranza del reato, è stato arrestato e portato nel carcere Lorusso e Cutugno, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La merce rubata è stata recuperata e restituita al titolare del negozio dopo la denuncia.

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