Innovazione e sostenibilità, il sindaco di Torino Lo Russo in missione a Tokyo

TOKYO – Missione istituzionale in Giappone per il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, impegnato a Tokyo dal 27 al 29 aprile in due appuntamenti internazionali dedicati al futuro delle città: il SusHi Tech Tokyo e il G-NETS Leaders Summit.

La delegazione torinese è ospite della governatrice della capitale giapponese, Yuriko Koike, in un contesto che conferma il crescente riconoscimento internazionale di Torino come città dell’innovazione.

Un confronto globale su tecnologia e sostenibilità

Il SusHi Tech Tokyo è tra le principali manifestazioni al mondo dedicate alle nuove tecnologie, con un focus su intelligenza artificiale e robotica applicate alla qualità della vita urbana. L’evento, promosso dal governo metropolitano della capitale giapponese, riunisce startup, investitori, istituzioni e università, rappresentando un hub strategico per nuove collaborazioni.

In contemporanea si svolge anche il G-NETS Leaders Summit, che coinvolge 49 città a livello globale in un confronto sulle sfide della transizione ecologica e della resilienza climatica.

“Le città sono protagoniste della transizione ecologica”

«Le città sono protagoniste della transizione ecologica – spiega il sindaco Stefano Lo Russo – e per questo siamo davvero orgogliosi di prendere parte ai lavori di SusHi Tech e G-NETS Leaders Summit, certi che possano rappresentare un’importante opportunità di confronto e di condivisione di idee e buone pratiche su quelle che sono le sfide che Torino, come molte altre città nel mondo, si trova ad affrontare come l’innovazione digitale, la transizione ecologica, il contrasto al cambiamento climatico».

Nel suo intervento, il sindaco ha sottolineato il ruolo di Torino come laboratorio urbano, citando strumenti come il Climate City Contract e il nuovo piano regolatore generale.

«Torino si configura in questo senso come un laboratorio urbano che integra la pianificazione del nuovo piano regolatore generale, la strategia climatica del Climate City Contract, l’innovazione con un approccio basato sui dati. È motivo di grande soddisfazione vedere una presenza così significativa di imprese italiane in questo contesto internazionale altamente qualificato, a conferma della capacità di innovazione e competitività del nostro sistema produttivo».

Gli impegni e i risultati della città

Durante il panel “Promoting Greenery”, dedicato alla transizione ecologica, Lo Russo ha illustrato alcune delle azioni messe in campo dall’amministrazione:

50 chilometri di nuove piste ciclabili

31.700 alberi piantati

318 nuovi autobus elettrici

riqualificazione di edifici pubblici, tra cui 18 impianti sportivi e 19 biblioteche

Interventi che, secondo le stime, consentono di evitare oltre 111mila tonnellate di CO₂ ogni anno.

Incontri istituzionali

Nel corso della missione, il sindaco ha partecipato anche all’inaugurazione del padiglione italiano dell’Agenzia ICE e ha incontrato l’ambasciatore d’Italia in Giappone, Mario Vattani.

La presenza torinese a Tokyo si inserisce in una strategia più ampia di posizionamento internazionale, con l’obiettivo di rafforzare relazioni, attrarre investimenti e condividere modelli di sviluppo urbano sostenibile.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese