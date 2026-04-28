Torino Comics cerca nuovi talenti: torna il premio Pietro Miccia

TORINO – In occasione della sua trentesima edizione, Torino Comics 2026 rilancia il Premio Pietro Miccia, storico riconoscimento dedicato ai talenti emergenti del fumetto e dell’illustrazione. L’appuntamento è in programma dal 30 maggio al 1° giugno al Parco della Certosa e si conferma come una vetrina importante per autori indipendenti in cerca di visibilità.

Promosso dall’Associazione Torino Comics e dal comitato organizzativo guidato da Vittorio Pavesio, il premio si rivolge a fumettisti, disegnatori, illustratori e sceneggiatori non professionisti, offrendo loro un’occasione concreta di confronto con il settore editoriale.

Per partecipare è necessario inviare il proprio portfolio — è valido anche un link al profilo Instagram — accompagnato da una breve biografia all’indirizzo pietromiccia@torinocomics.com entro il 10 maggio 2026. Sono ammesse esclusivamente opere originali e candidati non vincolati da contratti editoriali; sono invece escluse le opere realizzate con intelligenza artificiale.

Una prima selezione individuerà 10 finalisti, che potranno partecipare alla manifestazione con uno spazio gratuito nella Self Area, dedicata agli autori indipendenti. Qui avranno la possibilità di esporre e vendere le proprie autoproduzioni, dalle tavole originali ai fumetti, fino alle illustrazioni.

Durante i giorni del festival, una giuria di esperti decreterà il vincitore assoluto del Premio Pietro Miccia 2026. Al primo classificato sarà assegnata la tradizionale statua simbolo del riconoscimento, consegnata ufficialmente nell’edizione successiva, oltre a un invito d’onore alla manifestazione del 2027 con stand gratuito, ospitalità e viaggio inclusi.

Tra le opportunità più rilevanti anche una portfolio review con editor di case editrici e studi professionali, occasione concreta per presentare i propri progetti e avvicinarsi al mondo del fumetto professionale.

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