Notte difficile per i vigili del fuoco, incendio in un azienda di Piossasco: 9 veicoli danneggiati

PIOSSASCO – Un incendio in un’azienda agricola di Piossasco ha portato al danneggiamento di 9 veicoli parcheggiati in un capannone aperto. Una notte difficile per i vigili del fuoco, che hanno circoscritto la zona e impedito il propagarsi delle fiamme.

Nella notte di ieri i residenti sono stati svegliati da dei botti e poi l’alta colonna di fumo nera in regione Abate alla periferia di Piossasco. Secondo una prima ricostruzione un veicolo è andato a fuoco e le fiamme hanno poi avvolto altri veicoli parcheggiati sotto il ricovero, distruggendone nove.

Le cause sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Moncalieri, mentre sul posto per domare le fiamme sono giunti dal comando provinciale di Torino Centrale e dai distaccamenti di Grugliasco Allamano, Rivoli, Rivalta di Torino e Santena diverse squadre dei vigili del fuoco.

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