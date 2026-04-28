Lutto nella sanità torinese: addio a Riccardo Faletti, stimato radiologo dell’Irccs di Candiolo

CANDIOLO – Se n’è andato all’improvviso, nella notte tra ieri e oggi, lo stimato radiologo e professore Riccardo Faletti, 46 anni. Dal 2025 era direttore dell’unità di radiodiagnostica dell’IRCCS di Candiolo. Al momento, non è chiaro a cosa sia dovuta la scomparsa.

Docente appassionato, Faletti insegnava radiologia all’Università di Torino. Ne piangono la morte con commozione diversi colleghi, dei quali aveva saputo conquistare la stima anche per le sue qualità umane, nonché professionali.

Laureatosi nel 2004 a Torino, la sua carriera professionale è iniziata nel 2010 presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali, il professor Faletti era membro attivo di diverse società scientifiche nazionali e internazionali.

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