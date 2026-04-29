Andrea Vuolo crea una startup dedicata al meteo con degli esperti del territorio piemontese e torinese

TORINO – Andrea Vuolo è un meterologo oramai diventato un personaggio amato da tutti i piemontesi. I meno giovani lo seguono in televisione nelle sue diverse presenze come uomo delle previsioni del TGR Pienonte. I piú giovani lo seguono attraverso i suoi diversi social in cui aggiorna sulla situazione meteo, diffonde immagini sulla situazione sul territorio e spiega i funzionamenti del clima.

Andrea Vuolo ha lanciato Meteo Connect, la startup che vuole fornire previsioni e servizi a comuni e aziende in Piemonte. Concreatamente si tratta di un progetto di citizen science relativa ai dati meterologici. Insieme a Vuolo ci sono Daniele Amodeo di Torinometeo , Manuel Giolo, Roberto Pantanetti e Gabriele Gallo.

In effetti come racconta Andrea Vuolo con il cambiamento climatico in corso, la meteorologia diventa essere sempre più d’interesse mediatico e generale e dopo eventi meteorologici estremi, molti sindaci hanno bisogno di consulenze e supporto per le loro azioni e decisioni. Il progetto di fornitura e installazione di strumenti meteo punta ora a rendere pubblici a tutta la popolazione i dati meteo dagli strumenti.

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