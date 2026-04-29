Piemonte tra rovesci e sbalzi termici: breve ritorno dell’instabilità prima del sole del Primo Maggio

TORINO – Un assaggio d’estate che si prende una pausa, lasciando spazio a nuvole, rovesci e a un sensibile calo delle temperature. È questo lo scenario che sta interessando il Piemonte in queste ore, secondo l’analisi del meteorologo Andrea Vuolo, a causa di un temporaneo indebolimento dell’alta pressione.

Alla base del cambiamento c’è una configurazione atmosferica piuttosto dinamica: da un lato un nucleo di aria fredda in quota sulla Francia occidentale, dall’altro la discesa di una saccatura dai Paesi baltici verso i Balcani. Il risultato è l’arrivo sull’Italia, a partire da mercoledì, di correnti più fredde dai quadranti orientali, con effetti evidenti anche sulla nostra regione.

Già dalla serata di martedì 28 aprile si sono manifestati i primi segnali di instabilità, soprattutto a ridosso dei rilievi alpini. In queste zone si sono registrati rovesci e locali temporali, con accumuli pluviometrici significativi: nel Piemonte nord-occidentale si sono superati localmente i 30 millimetri di pioggia nelle ultime 24 ore, con un picco di 35 millimetri a Lanzo Torinese nelle prime ore di oggi.

Come sarà il tempo nei prossimi giorni?

La giornata di mercoledì 29 aprile e quella di giovedì 30 saranno all’insegna della variabilità. Il cielo si presenterà spesso nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con rovesci inizialmente concentrati sui settori alpini e pedemontani, in particolare sul Torinese. Nel corso della serata e della notte i fenomeni tenderanno però a estendersi anche alle pianure.

Giovedì mattina l’instabilità si sposterà verso le aree di medio-basso Torinese, Cuneese e Astigiano, prima di lasciare spazio a schiarite a partire dal pomeriggio, soprattutto sul Piemonte nord-orientale.

Sul fronte termico, dopo massime ancora miti nella giornata odierna – comprese tra i 20 e i 23 gradi – si assisterà a un nuovo calo nella giornata di giovedì, con valori che scenderanno tra i 16 e i 19 gradi in pianura, e punte localmente inferiori sull’estremo sud-ovest del Cuneese.

Quando tornerà il sole?

Ma sarà una parentesi breve. Tra venerdì e sabato è infatti atteso un nuovo rinforzo dell’alta pressione, che promette di riportare stabilità proprio in vista del ponte del Primo Maggio.

Il weekend si preannuncia quindi più soleggiato, con cieli poco nuvolosi e temperature massime in risalita fino a 22-25 gradi in pianura. Attenzione però alle escursioni termiche: le notti resteranno fresche, con minime che potranno scendere anche sotto gli 8-10 gradi, soprattutto nelle pianure del basso Piemonte e nei fondovalle.

In sintesi, qualche giorno di instabilità e aria più fresca prima del ritorno del bel tempo: un copione primaverile che, ancora una volta, ricorda quanto aprile sappia essere imprevedibile.

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