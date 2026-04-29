Asti, minorenne in ospedale per abuso di alcool: la Questora fa chiudere il bar

ASTI – Nei giorni scorsi, un minorenne è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a seguito di un grave malore, causato da un abuso di superalcolici serviti all’interno di un locale nella zona nord di Asti.

La Questora di Asti, Marina Didonato, ha disposto l’immediata chiusura dell’esercizio commerciale.

Un locale “recidivo”

Il provvedimento di chiusura forzata non stupisce assolutamente i cittadini e le autorità. Il bar, infatti, era già noto alle forze dell’ordine e si trovava sotto stretto monitoraggio. In passato, l’attività era stata colpita da sanzioni e persino da sospensioni della licenza, sempre per lo stesso motivo.

Nonostante ammonimenti e precedenti, il locale ha continuato negli anni ad ignorare le regole. Era rimasto un punto di ritrovo abituale dove si reiteravano comportamenti pericolosi per la salute dei ragazzi, creando al contempo disagi per la tranquillità dei residenti.

Tolleranza zero

Di fronte all’ennesima recidiva e alla gravità di quest’ultimo malore che ha costretto il giovane alle cure ospedaliere, l’Autorità di Pubblica Sicurezza ha optato per la linea dura, imponendo dunque la chiusura per scongiurare ulteriori e potenzialmente fatali rischi.

Le forze dell’ordine astigiane hanno colto l’occasione per lanciare intendere come i controlli e la sorveglianza su tutto il territorio provinciale proseguiranno senza sosta, con l’obiettivo primario di far rispettare la legge e proteggere la salute dei cittadini più giovani.

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