Sfida tra “Hackher”: a Torino 150 ragazze alle prese con l’high-tech

TORINO – Dopo aver fatto tappa in grandi città italiane come Milano, Roma, Napoli e Genova, arriva a Torino la decima edizione di ‘Hackher’, la principale rassegna nazionale dedicata all’uguaglianza di genere nel mondo STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

Per il suo debutto nel capoluogo piemontese, il progetto multidisciplinare ha scelto come cornice gli spazi della Fabbrica delle ‘E’, sede storica che ospita realtà impegnate sul territorio come il Gruppo Abele, Libera e Rete Dafne. Il cuore pulsante dell’evento sarà un grande Hackathon.

Cos’è l’Hackathon?

Una vera e propria maratona tecnologica basata sul principio del ‘learning by doing’, di cui le protagoniste assolute saranno 150 ragazze delle scuole superiori, pronte a mettersi in gioco in una sfida all’insegna dell’innovazione.

Le studentesse, divise in dieci team e supportate da una ventina di coach universitarie esperte, avranno il compito di progettare e realizzare un’app mobile basata sull’Intelligenza Artificiale. Alle ragazze sarà richiesto di risolvere problemi reali del quotidiano e, contemporaneamente, di sviluppare una vera e propria mentalità imprenditoriale. I team dovranno infatti misurarsi con concetti come il pitching, l’analisi di mercato e la sostenibilità del progetto, dimostrando sul campo che le tecnologie non hanno e non devono avere alcun genere.

Il valore dell’iniziativa è confermato dal parterre di grandi marchi internazionali e colossi dell’industria torinese tra cui Google, IBM e Microsoft, a eccellenze italiane come Lavazza, Alpitour, Avio Aero, Argotec, Sky, Edison, PagoPa e Generali.

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