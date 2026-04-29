Corteo del Primo Maggio a Torino: ecco tutte le modifiche viabili previste

TORINO – Venerdì 1° maggio saranno disposte modifiche alla viabilità che interesseranno il percorso del corteo – organizzato da CGIL, CISL e UIL per celebrare la Festa dei Lavoratori – e le aree limitrofe.

Il percorso del corteo

I partecipanti si ritroveranno in corso Cairoli per poi proseguire attraverso Lungo Po Diaz, piazza Vittorio Veneto e via Po. Il punto d’arrivo sarà piazza Castello.

Divieti di transito

Dalle ore 7:00 di venerdì 1° maggio e fino a cessate esigenze, fanno sapere dal Comune, sarà istituito il divieto di transito veicolare lungo tutto il percorso sopra indicato. Il divieto si estende anche a tutte le vie che intersecano il tragitto, nei tratti limitrofi agli incroci.

Resteranno chiusi al traffico anche corso Vittorio Emanuele II, tra l’intersezione con corso Massimo d’Azeglio e il ponte Umberto I; i ponti Vittorio Emanuele I (Gran Madre) e Umberto I, chiusi al transito in entrambe le direzioni.

Divieti di sosta

Per ragioni di sicurezza, il divieto di sosta con rimozione forzata (valido per tutti i veicoli, comprese biciclette e monopattini) sarà:

dalle ore 20:00 del 30 aprile in corso Cairoli, controviale ovest (ambo i lati);

dalle ore 00:30 alle 14:00 del 1° maggio lungo tutto il percorso della manifestazione e in via Ozanam, viale Virgilio e fronte Latteria Svizzera.

Parcheggi sotterranei

Parcheggio Roma-San Carlo:

chiusura della rampa di accesso da piazza Castello e della rampa di uscita in via Viotti dalle ore 7:00 fino a cessate esigenze.

Parcheggio Piazza Vittorio Veneto:

le rampe di ingresso e uscita (lato nord e lato sud) saranno chiuse dalle ore 7:00.

Tutti i veicoli non appartenenti ad abbonati dovranno lasciare la struttura entro le ore 7:00. Si informa che, a causa della chiusura delle rampe, anche i veicoli degli abbonati resteranno impossibilitati a entrare o uscire durante lo svolgimento della manifestazione.

Aree posteggio taxi

Dalle ore 7:00 e sino a cessate esigenze, saranno sospese le aree di posteggio taxi in:

Piazza Vittorio Veneto

Piazza Castello

Viale Virgilio

Trasporto pubblico

Metropolitana

Come riporta GTT, giovedì 30 aprile la metropolitana effettuerà le ultime partenze dai capolinea di Fermi e Bengasi alle ore 24.00.

Venerdì 1° maggio sarà in servizio dalle ore 7.00 e effettuerà le ultime partenze dai capolinea di Fermi e Bengasi all’1.00.

Qui tutti gli orari speciali della metropolitana fino al 3 maggio.

Tram e bus

Venerdì 1° maggio tram e bus della rete urbana e suburbana saranno in servizio:

al mattino dalle ore 7.00 alle ore 12.30

al pomeriggio dalle ore 14.45 alle ore 19.30

Saranno gestite solo le seguenti linee sui percorsi festivi:

2 – 3 – 4 – 4N – 5 (con transito solo al mattino dal Cimitero parco) – 8 – 9 – 10 BUS – 11 – 12 – 13 BUS – 14 – 15 – 16 CS – 16 CD – 17 – 18 – 19 – 27 – 30 – 32 – 33 – 35 – 36 – 41 – 42 – 43 – 45 – 46 – 49 – 50 – 55 – 56 – 58/ – 59 – 61 – 62 – 63/ – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 74 (con transito solo al mattino dal Cimitero parco) – 76 – 102 (solo al mattino).

Variazioni di percorso per il corteo del 1° maggio

Nella mattinata di giovedì 1° maggio avrà luogo il corteo per la Festa del Lavoro sul percorso: corso Cairoli, lungo Po Diaz, piazza Vittorio Veneto, via Po, piazza Castello. Sarà inoltre chiuso al traffico ponte Umberto I. Di conseguenza varieranno il percorso le linee:

13 BUS – 15 – 16 CD – 16 CS – 18 – 30 – 33 Festiva – 55 – 56 – 61 – 68 – 70.

Tutti gli orari delle modifiche temporanee di percorso delle linee potrebbero subire variazioni in funzione dell’andamento della manifestazione.

Nel dettaglio

Linea 13 BUS. Dalle ore 7.00 alle ore 14.00.

Direzione piazza Gran Madre: da via Pietro Micca deviata in via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso Farini dove effettua capolinea provvisorio in comune con la linea 66.

Direzione piazza Campanella: dal capolinea provvisorio di corso Farini prosegue per corso Belgio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso attuale.

Linea 15. Dalle ore 7.00 alle ore 14.00.

Direzione piazza Coriolano (Sassi): da via XX Settembre angolo via Pietro Micca prosegue per via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso Tortona, corso Belgio, percorso normale.

Direzione via Brissogne: da corso Belgio deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, percorso normale.

Linea 16 CD. Dalle ore 7.00 alle ore 11.30.

Da corso Regina Margherita deviata in via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo d’Azeglio, percorso normale.

Linea 16 CS. Dalle ore 7.00 alle ore 11.30.

Da corso Massimo d’Azeglio deviata in corso Vittorio Emanuele II, via XX Settembre, corso Regina Margherita, percorso normale.

Linea 18. Dalle ore 7.00 alle ore 11.45.

Direzione piazza Sofia: da via Madama Cristina deviata in corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, corso Matteotti, via XX Settembre, corso XI Febbraio, percorso normale.

Direzione piazzale Caio Mario: da corso XI Febbraio deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale corso Vittorio Emanuele II, via Madama Cristina, percorso normale.

Linea 30. Dalle ore 7.00 alle ore 11.30.

Direzione corso San Maurizio: da via Vanchiglia deviata in corso San Maurizio dove effettua il capolinea (non transita in piazza Vittorio Veneto).

Direzione via Gozzano (Chieri): da corso San Maurizio segue il percorso normale.

Linea 33 Festiva. Dalle ore 7.00 alle ore 10.00.

Direzione piazzale Adua: da corso Vittorio Emanuele II angolo via Nizza segue il percorso dei giorni feriali effettuando capolinea provvisorio in corso Vittorio Emanuele II angolo via Rattazzi.

Direzione via Papa Giovanni XXIII (Collegno): dal capolinea provvisorio di corso Vittorio Emanuele II segue il percorso normale.

Linea 55. Dalle ore 7.00 alle ore 14.00.

Direzione corso Farini: da via XX Settembre angolo via Pietro Micca prosegue per via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, via Napione, percorso normale.

Direzione via Moncalieri (Grugliasco): da via Vanchiglia deviata in corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, percorso normale.

Linea 56. Dalle ore 7.00 alle ore 14.00.

Direzione largo Tabacchi: da via Pietro Micca deviata in via XX Settembre, corso Regina Margherita, ponte Regina Margherita, corso Gabetti, corso Quintino Sella, percorso normale.

Direzione corso Tirreno (Grugliasco): da corso Quintino Sella deviata in corso Gabetti, ponte Regina Margherita, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso attuale.

Linea 61. Deviata / limitata in due fasi.

1ª fase. Dalle ore 7.00 alle ore 10.00.

Direzione corso Vittorio Emanuele II:da corso Casale angolo ponte Vittorio Emanuele I deviata in corso Moncalieri, corso Fiume, inversione di marcia in piazza Crimea, quindi prosegue per corso Fiume, corso Moncalieri da cui segue il percorso normale fino in corso Casale dove effettua capolinea provvisorio prima di corso Gabetti presso la fermata n. 1812 – “Gabetti”.

Direzione via Mezzaluna (San Mauro): dal capolinea provvisorio di corso Casale segue il percorso normale.

2ª fase. Dalle ore 10.00 alle ore 11.45.

Direzione corso Vittorio Emanuele II: da corso Casale angolo piazza Gran Madre prosegue per corso Moncalieri, ponte Umberto I, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

Direzione via Mezzaluna (San Mauro): da corso Vittorio Emanuele II angolo via Madama Cristina prosegue per corso Vittorio Emanuele II, ponte Umberto I, corso Moncalieri, corso Casale, percorso normale.

Linea 68. Dalle ore 7.00 alle ore 11.45.

Direzione via Frejus: via Rossini deviata in corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

Direzione via Cafasso: da corso Vittorio Emanuele II deviata in via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, via Rossini, percorso normale.

Linea 70. Dalle ore 7.00 alle ore 11.30.

Direzione corso San Maurizio: da corso Moncalieri deviata in piazza Gran Madre dove effettua capolinea provvisorio presso la fermata n. 480, in comune con la linea 13.

Direzione piazza Failla (Moncalieri): dal capolinea provvisorio di piazza Gran Madre prosegue per corso Moncalieri, percorso normale.

Venaria Express. Da inizio servizio alle ore 14.00. Direzione Reggia di Venaria: da corso Regio Parco deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso attuale. Direzione Autostazione via Fiochetto: da via Pietro Micca deviata in via XX Settembre, corso XI Febbraio, lungo Dora Savona, percorso normale.

Servizi turistici

Ascensore Panoramico della Mole Antonelliana.

Anche durante il ponte del 1° maggio, l’Ascensore della Mole sarà in servizio con il consueto orario, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso alle 18.00).

Tranvia Sassi-Superga.

Il 1° maggio la Tranvia sarà in servizio con l’orario esteso dalle 9.00 alle 20.00. Corse ogni ora e ultima partenza da Superga alle 20.30.

Venaria Express.

Il 1° maggio la navetta per la Reggia sarà in servizio con l’orario normalmente in vigore il sabato e la domenica (pdf). Da inizio servizio fino alle 14.00 sarà deviata per lo svolgimento delle manifestazioni per la Festa del Lavoro (vedi sopra).

Linea 7 storica. Il 1° maggio i tram storici non saranno in servizio.

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