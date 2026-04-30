Modifiche alla circolazione sulla linea SFM 2 Torino Lingotto-Pinerolo: ecco quando

TORINO – Sono programmati in due fasi i lavori infrastrutturali e tecnologici che comporteranno modifiche alla circolazione sulla linea SFM 2 Torino Lingotto-Pinerolo.

I lavori sono previsti da:

sabato 9 maggio a domenica 14 giugno nella tratta tra None e Pinerolo

nella tratta tra da lunedì 15 giugno a domenica 26 luglio lungo l’intera linea da Torino Lingotto a Pinerolo.

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) ha riprogrammato l’offerta con servizio bus nella tratta tra None e Pinerolo per i treni della linea SFM 2 con fermate intermedie in tutte le stazioni.

Dal 15 giugno il servizio bus sarà attivo tra Torino Lingotto e Pinerolo fino al 26 luglio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza.

I canali di acquisto Trenitalia sono aggiornati.

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