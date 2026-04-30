TORINO – Sarà un 1° maggio all’insegna del bel tempo su Torino, grazie al ritorno deciso dell’alta pressione che garantirà condizioni atmosferiche stabili, asciutte e prevalentemente soleggiate. La città si prepara dunque a vivere una giornata ideale per eventi all’aperto, gite e momenti di relax, con un contesto climatico tipicamente primaverile e temperature gradevoli.

Mattino: cieli sereni e clima fresco ma piacevole

La giornata di domani si aprirà con cieli sereni o poco nuvolosi, accompagnati da una temperatura minima di 11°C che renderà l’aria frizzante ma non fredda. I venti saranno deboli dai quadranti nordorientali, contribuendo a mantenere un’atmosfera stabile e limpida. Le condizioni meteorologiche saranno ideali per chi si metterà in movimento già dalle prime ore del mattino.

Pomeriggio: sole dominante e temperature in aumento

Con il passare delle ore, il sole continuerà a dominare la scena su tutta la città, portando la temperatura massima fino a 20°C. Il contesto sarà caratterizzato da una luminosità diffusa e clima mite, perfetto per attività all’aperto. I venti resteranno deboli da Nordest, senza particolari variazioni. Da segnalare anche uno zero termico intorno ai 3052 metri, indice di una massa d’aria stabile e relativamente calda in quota.

Sera: condizioni stabili e cielo sereno

La serata proseguirà nel segno della stabilità atmosferica, con cieli generalmente sereni o al più poco nuvolosi. Non sono previste precipitazioni e il clima resterà gradevole, ideale per eventi serali o passeggiate in città. Nessuna allerta meteo è segnalata. Il contesto su tutto il Nord-Ovest sarà dominato da un campo di alta pressione, che favorirà un rapido diradamento delle eventuali nubi residue. Le condizioni saranno diffusamente stabili e soleggiate, con solo qualche addensamento locale senza conseguenze.

Tendenza meteo Torino

Sabato 2 maggio: proseguirà il bel tempo con sole prevalente, condizioni ideali per il weekend;

proseguirà il bel tempo con sole prevalente, condizioni ideali per il weekend; Domenica 3 maggio: possibili velature sparse, ma senza precipitazioni e con clima ancora mite;

possibili velature sparse, ma senza precipitazioni e con clima ancora mite; Lunedì 4 maggio: ancora velature e variabilità leggera, ma con tempo nel complesso stabile.

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