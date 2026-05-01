Aprile 2026 il secondo più caldo di sempre in Piemonte: un segnale che non può più essere ignorato

TORINO – Il mese di aprile 2026 entra ufficialmente nella storia climatica del Piemonte. Secondo le elaborazioni di Arpa Piemonte, la temperatura media regionale ha raggiunto i +11,9°C, collocandosi al secondo posto tra gli aprile più caldi dal 1958, anno di inizio delle rilevazioni sistematiche. Davanti resta soltanto il record del 2007, con +12,3°C.

Un dato che, isolato, potrebbe sembrare una semplice curiosità statistica, ma che invece si inserisce in una tendenza sempre più evidente: quella di un progressivo aumento delle temperature medie sul territorio piemontese.

Una tendenza che viene da lontano

Negli ultimi anni, il Piemonte ha registrato anomalie termiche sempre più frequenti e marcate. Non si tratta di episodi sporadici: già il 2022, ad esempio, è stato l’anno più caldo mai osservato nella serie storica regionale, con una temperatura media superiore agli 11°C e un’anomalia significativa rispetto ai valori di riferimento .

Anche i mesi più recenti confermano questa traiettoria. Febbraio 2026 si è classificato tra i più caldi degli ultimi decenni, con una temperatura media superiore alla norma di oltre 2°C . In questo contesto, il dato di aprile non appare come un’eccezione, ma come l’ennesimo tassello di un cambiamento strutturale.

Aprile sempre più “estivo”

Tradizionalmente, aprile rappresenta un mese di transizione, caratterizzato da forte variabilità tra giornate fresche e primi assaggi di caldo. Tuttavia, negli ultimi anni, questa variabilità sembra lasciare spazio a periodi sempre più stabili e miti, se non addirittura caldi.

Il fatto che due dei tre aprile più caldi della storia recente si concentrino negli ultimi vent’anni (2007 e 2026) suggerisce un’accelerazione del fenomeno. E non è solo una questione di medie: l’aumento delle temperature comporta effetti concreti su ecosistemi, agricoltura e disponibilità idrica.

Impatti sul territorio

Temperature più elevate in primavera significano:

anticipazione dei cicli vegetativi, con possibili squilibri nelle colture;

maggiore evaporazione, che può aggravare situazioni di siccità già critiche;

alterazioni negli equilibri naturali, con effetti su fauna e biodiversità.

Non va dimenticato che il Piemonte è una regione particolarmente sensibile alle variazioni climatiche, sia per la presenza dell’arco alpino sia per l’importanza del settore agricolo.

Il segnale del clima che cambia

Il dato di aprile 2026 non è solo un record: è un indicatore. La continuità con cui si registrano mesi eccezionalmente caldi rafforza l’ipotesi di un cambiamento climatico ormai radicato anche a livello locale.

Le serie storiche messe a disposizione da Arpa Piemonte mostrano chiaramente come gli eventi estremi — un tempo rari — stiano diventando sempre più frequenti.

E se il 2007 era stato considerato un anno “eccezionale”, oggi rischia di non esserlo più. Il 2026 lo affianca, e probabilmente non sarà l’ultimo.

Uno scenario da monitorare

La sfida, ora, non è solo registrare nuovi record, ma interpretarli e tradurli in azioni concrete. Monitoraggio continuo, strategie di adattamento e politiche ambientali efficaci saranno fondamentali per affrontare un futuro che, mese dopo mese, appare sempre più caldo.

Perché, come dimostra aprile 2026, il cambiamento climatico non è più una previsione: è una realtà già misurabile.

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