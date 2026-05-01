Che cosa è la Perequazione urbanistica introdotta nel Progetto preliminare di Piano Regolatore della Città di Torino

Il Progetto preliminare di Piano Regolatore della Città di Torino ribalta alcuni principi dell’urbanistica che attribuiscono al Consiglio Comunale il potere decisionale sull’uso del suolo, sostituendo il diritto di esproprio del Comune con il metodo della perequazione urbanistica.

La Perequazione urbanistica toglie al pubblico il potere decisionale sulle aree destinate a servizi pubblici e lo condivide con i privati proprietari delle aree stesse concedendo loro diritti edificatori in base al valore della rendita dell’area oggetto della perequazione mediante trattative dirette tra il privato proprietario e gli uffici comunali, trattative sancite da una delibera di Giunta senza più passare dall’approvazione del Consiglio comunale

In questo senso non più senso le numerose varianti urbanistiche e si aumenta la velocità e la discrezionalità delle procedure. Il problema è che i cittadini rappresentati in consiglio comunale nnon avrebbero visione delle procedure in essere e si troverebbero davanti al fatto compiuto senza averlo conosciuto in tempo per poter eventualmente intervenire prima della decisione finale.

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