Agente di polizia penitenziaria si toglie la vita a Torino: l’allarme dei sindacati sulle condizioni del sistema carcerario

TORINO – Nella giornata del 30 aprile un agente della polizia penitenziaria di 42 anni si è tolto la vita nella sua abitazione a Torino. A rendere noto l’accaduto è stato il sindacato UIL FP Piemonte, che ha denunciato con forza una situazione definita ormai insostenibile.

L’uomo ricopriva il ruolo di assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria ed era stato in servizio presso la Casa Circondariale “Lorusso Cutugno” di Torino. Da circa due anni, tuttavia, era stato distaccato alla scuola di formazione di Cairo Montenotte, in provincia di Savona. Nonostante il trasferimento, il suo legame con il capoluogo piemontese era rimasto saldo.

L’agente lascia la moglie e una bambina di soli sei anni, una perdita che colpisce profondamente non solo la sua famiglia, ma l’intero comparto della polizia penitenziaria.

Il secondo caso del 2026

Si tratta del secondo suicidio tra gli operatori penitenziari dall’inizio del 2026. Un dato che si inserisce in un quadro ancora più drammatico: sono infatti già 17 i detenuti che si sono tolti la vita nei primi quattro mesi dell’anno.

“È l’ennesima tragedia che si consuma dentro e intorno al girone carcerario – si legge nella nota della UIL FP Piemonte – le cui condizioni attuali probabilmente neppure Dante sarebbe riuscito a narrare”. Parole dure, che sottolineano il livello di sofferenza diffusa all’interno degli istituti di pena, dove non solo i detenuti, ma anche gli operatori vivono situazioni di forte stress e disagio.

Il riferimento è a un sistema che, secondo il sindacato, “toglie ogni speranza a chi vi è ristretto, ma pure a coloro che ogni giorno ne patiscono le storture”, pagando un prezzo altissimo per il loro lavoro al servizio dello Stato.

Il tema del sovraffollamento, della carenza di personale e delle difficili condizioni operative torna dunque con forza nel dibattito pubblico. Episodi come questo evidenziano una fragilità strutturale che non riguarda solo chi è detenuto, ma coinvolge direttamente anche chi è chiamato a garantire sicurezza e legalità all’interno delle carceri.

Di fronte a numeri e storie come queste, la richiesta che arriva dal mondo sindacale è chiara: interventi urgenti e concreti per migliorare le condizioni di vita e di lavoro negli istituti penitenziari, prima che il bilancio continui ad aggravarsi.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

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