Escursionista travolto da un masso in un sentiero a Valdilana

VALDILANA – Un escursionista è stato soccorso dopo essere stato colpito da un masso a Valdilana (BI).

Intorno alle 16 di oggi, 1° maggio, un escursionista 43 enne percorreva il sentiero di trekking che dal Santuario di San Bernardo porta alla Bocchetta di Margosio, quando all’improvviso, per cause da accertare, sarebbe stato colpito e travolto da un masso di pietra di grosse dimensioni. Scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone, assieme ai tecnici del Soccorso Alpino: sembra che l’uomo sia rimasto incastrato per quasi un’ora prima di essere estratto. Una volta stabilizzato, è stato trasportato in elisoccorso al Cto di Torino.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese