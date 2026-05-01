Ciclista 73enne travolto da un suv a San Martino Canavese: sbalzato dal mezzo, inutili i soccorsi

SAN MARTINO CANAVESE – Purtroppo non è mancato nemmeno oggi, giorno di festa, un tragico episodio di cronaca nera. Un ciclista di 73 anni è infatti morto questo pomeriggio lungo la SP 63 a San Martino Canavese (TO), dopo essere stato investito da un’auto, un suv Bmw. L’impatto è avvenuto attorno alle 17.40: l’urto avrebbe sbalzato l’uomo dal mezzo, caduto nel campo adiacente alla carreggiata.

Sul luogo dello scontro è intervenuto il 118 di Azienda Zero, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare, nonostante il rapido intervento: i soccorritori ne hanno constatato il decesso. I Carabinieri di Ivrea sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sul posto anche i Vigili del fuoco.

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