Elezioni 2026, in Piemonte alle 19 ha votato solo il 32,91%

TORINO – L’affluenza alle urne per le elezioni amministrative 2026 in Piemonte alle ore 19.00 è al 32,91% degli aventi diritto. Un dato molto basso, decisamente inferiore rispetto al 39,54% delle ultime consultazioni amministrative.

Il dato del Piemonte è inferiore anche alla media nazionale, che è al 34,5%.

Nei tre comuni con più di 15 mila abitanti il dato è ancora più allarmante. Se a Venaria ha votato il 33,5% (precedente 39, 87%), ad Alpignano i votanti sono solo il 28% (39%) e a Moncalieri addirittura il 26% (38,5%).

Si vota ancora questa sera fino alle 23 e domani fino alle 15.

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