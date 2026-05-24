Il derby di mezzanotte finisce 2-2, per la Juve sarà Europa League

TORINO – Diventa difficile parlare di risultato sportivo dopo quanto successo nel pomeriggio a Torino, prima gli scontri, poi la sospensione della partita. Ma qui dobbiamo darvi conto del derby della Mole ed è quello che faremo.

Un derby il cui secondo tempo è diventato sportivamente inutile, visto che le altre partite erano già finite e la Juventus era a quel punto certa che anche vincendo non avrebbe potuto conquistare un posto in Champions League. Le vittorie di Como e Roma l’avevano infatti già condannata (fuori anche il Milano clamorosamente sconfitto in casa dal Cagliari.

Il derby

Iniziato con un’ora di ritardo il derby di Torino parte inevitabilmente su toni blandi, poi la Juve decide che è il caso di provare a vincere e comincia a spingere. Il gol arriva al 24′ con Dusan Vlahovic, a conferma ancora una volta che senza il lungo infortunio del serbo per i bianconeri sarebbe stata un’annata diversa.

Nella ripresa, a campionato finito, la partita diventa più divertente. Occasioni per Simeone e Cambiaso, poi il raddoppio di Vlahovic al 54′ e il gol di Casadei al 60′ che riporta il Toro in partita.

A quel punto il Toro si riversa in avanti e trova il pareggio all’84’ con Adams. E’ il 2-2 definitivo.

La partita finisce quando ormai è quasi mezzanotte. Si chiude così l’ennesimo campionato mediocre per il Toro e una stagione con tutti gli obiettivi falliti per la Juve.

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