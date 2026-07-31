Ondata di calore in Piemonte, per Arpa rimane l’allerta rossa: agosto si apre con 38 gradi ad Asti, 37 a Vercelli e Alessandria

TORINO – Si chiude luglio, si apre agosto ma la situazione del caldo estremo in Piemonte non cambia. I bollettini delle ondate di calore emessi da Arpa Piemonte raccontano di una situazione ancora emergenziale con un livello di allerta rossa 3 praticamente su tutta la regione.

Per sabato 1 agosto abbiamo in zona rossa Asti, Alessandra, Biella, Verbania e Vercelli. Migliora leggermente la situazine a Torino, che scende in fascia arancione, come Cuneo e Novara.

Per domani la città più calda dovrebbe essere Asti, con 38 gradi, ma toccheranno i 37 anche Alessandria e Vercelli. Torino dovrebbe arrivare a 36. La previsione più fresca e per Cuneo, che non dovrebbe superare i 32 gradi, tanto che per il capoluogo della granda domenica l’allerta scende (almeno per il momento) al livello 1.

Domani le temperature percepite saranno ovunque tra i 35 e e i 41 gradi, quindi i temporali annunciati per questa sera non dovrebbero portare grosso ristoro.

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