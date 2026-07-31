Fulmine abbatte pino secolare che crolla sul centro anziani di Ciriè

CIRIE’ – Il temporale, ampiamente annunciato, che ha interessato nel primo pomeriggio vaste zone del torinese, ha fatto un danno importante a Ciriè.

Un fulmine ha infatti centrato un pino secolare all’interno del parco di Villa Remmert e l’albero è crollato sul centro anziani presente nel parco, causando diversi danni, come si vede dal video pubblicato sulla pagina di Andrea Vuolo – Meteo in Piemonte. Fortunatamente non ci sono feriti.

Attendiamo di sapere se il temporale, cui ne seguiranno altri nel pomeriggio, ha causato danni altrove. Se volete potete segnalarceli nei commenti.

Il temporale a Luserna San Giovanni

Il temprale è stato piuttosto violento a Luserna San Giovanni, come dimostrano queste immagini.

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