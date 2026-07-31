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Riapre a Torino il Museo della Radio e Televisione Rai: accesso sempre gratuito

Da sabato 1° agosto il Museo della Radio e Televisione Rai di via Verdi 16 sarà nuovamente visitabile
Chiara Scerba

Pubblicato

1 giorno fa

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TORINO –  Dopo un ciclo di interventi di riqualificazione, sabato 1° agosto 2026 riapre ufficialmente al pubblico il Museo della Radio e della Televisione Rai nella storica sede di via Verdi 16 a Torino.

Per approfondire:

I lavori hanno trasformato l’impatto visivo e funzionale della struttura, sostituendo la storica moquette con una pavimentazione moderna ispirata alle scenografie dei veri studi televisivi, rinnovando i servizi e migliorando il comfort complessivo della visita. Il percorso espositivo è stato aggiornato con nuove curiosità e stimoli narrativi per offrire un’esperienza ancora più immersiva.

Per l’intero mese di agosto, la struttura rimarrà aperta tutti i giorni, compreso il giorno di Ferragosto, con orario continuato dalle 9:30 alle 18:30. L’accesso al percorso espositivo rimarrà completamente gratuito, confermandosi un’ottima tappa culturale nel cuore della città durante le vacanze estive.

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