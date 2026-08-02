A Venaus i No Tav smobilitano. Bloccata dalla Polizia la carovana d’auto in uscita

VENAUS – Gli attivisti No Tav avevano annunciato per questa mattina l’abbandono del presidio a Venaus (TO). Dopo tre giorni passati al “non campeggio” in seguito al divieto di montare tende fisse, imposto dai provvedimenti restrittivi del prefetto di Torino Donato Cafagna. Lo smontaggio del bivacco è in corso, e i militanti – circa una cinquantina, tra loro anche alcuni residenti della Val di Susa – stanno raccogliendo zaini, sacchi a pelo e amache per riporle nelle proprie auto e furgoni. Il tutto sotto stretta sorveglianza del personale della Digos e del Reparto mobile della Polizia.

Ancora non sarebbe avvenuto invece il corteo che il collettivo aveva annunciato nella serata di ieri per «rompere l’assedio» delle Forze dell’ordine. «Noi domani saremo in giro e chiamiamo un appuntamento la mattina alle 10 per uscire insieme dal presidio di Venaus. Invitiamo chi può a raggiungerci, invitiamo chi non può venire a mostrare la sua solidarietà NOTAV, a stendere un telo o mettere una bandiera NOTAV fuori dalla propria casa o luogo di lavoro» si legge sul sito di coordinamento del movimento No Tav. Al posto della “passeggiata”, si è mossa da Vanaus verso la stazione una carovana di auto, che però è stata bloccata dalla Polizia, presente sul posto in tenuta antisommossa.

Nella giornata di ieri, il questore di Torino Massimo Gambino aveva incontrato gli agenti schierati a Venaus, non rilasciando dichiarazioni ai giornalisti presenti,

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese