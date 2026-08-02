Boato in quartiere Parella a Torino: demolita l’ex aviorimessa. Farà posto a Piattaforma Aerospazio

TORINO – Un boato è stato udito nel pomeriggio di ieri, 1° agosto, nel quartiere Parella e dintorni a Torino. Il motivo? L’abbattimento dell’Edificio 37 di corso Marche, la vecchia aviorimessa della Società Aeronautica d’Italia. La demolizione, avvenuto tramite l’uso di microcariche esplosive, era programmata da tempo in collaborazione con il PoliTo.

Sul posto le Forze dell’ordine; l’intera area è stata interdetta per tutto il periodo delle operazioni.

Al posto dell’aviorimessa, che fa parte della Città dell’Aerospazio, sorgerà l’edificio della Piattaforma Aerospazio.

«Un altro passo concreto verso la nascita dei nuovi laboratori della Città dell’Aerospazio, uno dei progetti strategici per il futuro del Piemonte. La Regione Piemonte ha investito, insieme al Politecnico di Torino, per creare spazi dedicati a ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico» dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo delle attività produttive, Bilancio, finanze e programmazione economica e finanziaria Andrea Tronzano.

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