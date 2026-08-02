Dopo l’incendio nello stabilimento di Novara, la Memc richiede cassa integrazione per tutti i dipendenti

NOVARA – L’incendio dello scorso 20 luglio obbliga lo stop alla produzione «almeno fino al mese di settembre». La Memc Electronic Materials – GlobalWafers di Novara annuncia così la cassa integrazione per 900 dipendenti. In una nota, l’azienda spiega che il rogo ha colpito i reparti 200mm Polishing e 200mm Cleaning, mentre le cause sono ancora al vaglio delle autorità competenti, che insieme al management e ai tecnici dell’azienda stanno effettuando gli accertamenti necessari.

«Gli impianti 200mm interessati restano attualmente fermi, in linea con quanto già previsto prima dell’evento per esigenze organizzative, fino al prossimo 6 agosto. A causa dell’evento del 20 luglio, le attività produttive resteranno sospese anche nelle settimane seguenti, almeno fino al mese di settembre, quando, sulla base dell’avanzamento degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino già in esecuzione dal giorno successivo all’evento e dagli esiti delle verifiche da parte delle autorità competenti, saranno assunte ulteriori decisioni in merito alla ripresa delle attività» dichiara Edgardo Pistoia, direttore risorse umane dello stabilimento di Novara.

Il ripristino delle attività va di pari passo al piano di graduale reintegro dei lavoratori. Per discuterne, il 30 e il 31 luglio si sono svolti gli incontri con i sindacati, «in un clima costruttivo e pienamente collaborativo» spiega l’azienda. È stata avviata la richiesta di cassa integrazione per tutti i circa 900 lavoratori della Memc in Italia, quindi sia per lo stabilimento di Novara sia per quello di Merano (BZ): l’incendio non consentirà infatti una piena operatività delle attività produttive nemmeno a Merano, la cui sede subirà un forte abbassamento dei volumi di produzione 200mm, pur continuando a lavorare sugli altri diametri (150mm e 300mm).

L’azienda vuole così offrire uno strumento di tutela a disposizione di tutti i dipendenti, anche se si prevede che quelli che saranno realmente coinvolti potrebbero essere di meno. Tra le misure a tutela dei lavoratori, potrebbe essere preso in considerazione «il trasferimento temporaneo di dipendenti, limitatamente ai tempi necessari al ripristino degli impianti danneggiati, in altre sedi del gruppo con lo scopo di garantire la continuità occupazionale, accrescere le competenze e ridurre l’impatto sul proprio personale».

Memc prevede di fornire un aggiornamento sul piano di recupero e sul piano di ripristino delle attività nel corso del mese di settembre, sulla base dell’avanzamento degli interventi.

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