CronacaTorino
Ha un arresto cardiaco in piscina, 21enne rianimato sul posto a Settimo Torinese
Si trova ora ricoverato in terapia intensiva al San Giovanni Bosco di Torino
SETTIMO TORINESE – Si rilassava in piscina ma è stato colto da malore: è in terapia intensiva. Un 21enne è stato soccorso ieri sera, attorno alle 22, dal 118 di Azienda Zero, dopo aver accusato un arresto cardiaco mentre era in piscina, in un impianto in via Castiglione.
È stato rianimato sul posto dai sanitari con manovre cardio-polmonari e grazie all’impiego del defibrillatore. Una volta stabilizzato, è stato portato in ambulanza all’ospedale Giovanni Bosco di Torino in codice rosso. È ricoverato in terapia intensiva.
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