Non è ancora estinto l’incendio boschivo a Valdieri: in azione anche i Canadair

VALDIERI – Proseguono incessanti le operazioni di spegnimento dell’incendio boschivo divampato sulle montagne di Valdieri (CN), nella zona del monte della Piastra. Sono passate ormai 36 ore da quando il rogo è stato innescato dalla caduta di un fulmine, con le fiamme che si sono avvicinate alla frazione di San Lorenzo. Tra il pomeriggio di ieri e la mattinata di oggi, 2 agosto, il rogo ha avuto una riattivazione: in Valle Gesso le fiamme hanno già bruciato almeno 40 ettari di bosco.

Le operazione di estinzione delle fiamme stanno avvenendo grazie al coordinamento tra Vigili del Fuoco, squadre AIB (Anti Incendi Boschivi), personale di Aree Protette Alpi Marittime e numerosi volontari impegnati sul campo. Oltre alla solidarietà di volontari e cittadini che con l’Unione Pastorale Valle Gesso stanno provvedendo alla fornitura di cibo e acqua per sostenere le persone al lavoro sul fronte del fuoco.

Sono in azione anche i Canadair, che stanno effettuando continui rifornimenti di acqua direttamente dal mare.

Il Comune di Valdieri ha già diramato un’allerta per raccomandare ai residenti e agli automobilisti in transito di evitare il più possibile gli spostamenti lungo il tratto interessato della provinciale verso l’Alta Valle Gesso. Il tratto stradale, come comunicato dal sindaco, «potrà essere temporaneamente chiuso al traffico dalla rotonda in direzione frazione San Lorenzo. La misura è fondamentale per garantire la sicurezza ed evitare pericoli causati dai frequenti passaggi dei mezzi aerei impiegati nelle operazioni».

​Le Forze dell’ordine presenti sul posto forniranno indicazioni agli automobilisti e controlleranno la viabilità.

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