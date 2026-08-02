Terminato il corteo di auto dei No Tav a Venaus dopo il blocco della Polizia

VENAUS – Dopo il blocco del corteo dei manifestanti No Tav – se ne sono assiepati circa un centinaio in totale durante la mattinata – in uscita da Venaus (TO), la Polizia ha proceduto a identificare gli attivisti macchina per macchina. Le operazioni sono proseguite a lungo, circa un’ora e mezza, creando disagi per il traffico bloccato: all’origine dei tempi dilatati, un lungo momento di concertazione iniziale tra i militanti dopo la richiesta da parte degli agenti di fornire i documenti. Poi, finalmente, attorno alle 13 la situazione si è sbloccata: i manifestanti hanno fornito agli agenti le loro generalità e si è sciolta man mano la colonna di veicoli. Molti attivisti, al passaggio di fotografi e telecamere, hanno cercato di nascondere il volto con le mani, con cartoni o con fogli di carta. «Non ci fotografate», hanno urlato più volte ai cronisti presenti.

La strada provinciale 210 ora è libera. Il reparto mobile si era schierato a chiusura delle uscite di Susa e Mompantero. La carovana ha poi sceso la valle arrivando in centro a Susa suonando il clacson.

Mentre erano in coda, alcuni No Tav che erano scesi dal proprio mezzo hanno prima messo la musica trasportato una grossa cassa, e poi si sono messi a ballare “Mueve la colita” in mezzo alla strada, dedicando la danza al prefetto di Torino.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese