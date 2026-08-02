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CronacaTorino

Rimane ustionato dopo un incendio in appartamento a Torino, gravissimo un 59enne

Il rogo è divampato ieri sera in corso De Gasperi
Marco Lovisolo

Pubblicato

6 ore fa

il

Immagine di repertorio
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TORINO – Si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Cto un uomo di 59 anni che è rimasto ustionato ieri sera in un alloggio a Torino. L’uomo è stato trasportato in ambulanza in codice rosso, dopo essere stato coinvolto nell’incendio scoppiato ai piani alti di una palazzina di corso De Gasperi.

Per approfondire:

Il rogo, che ha devastato un appartamento, è divampato intorno alle 21.15. Sul posto i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale.

 

Notizia in aggiornamento…

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