CronacaTorino
Rimane ustionato dopo un incendio in appartamento a Torino, gravissimo un 59enne
Il rogo è divampato ieri sera in corso De Gasperi
TORINO – Si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Cto un uomo di 59 anni che è rimasto ustionato ieri sera in un alloggio a Torino. L’uomo è stato trasportato in ambulanza in codice rosso, dopo essere stato coinvolto nell’incendio scoppiato ai piani alti di una palazzina di corso De Gasperi.
Il rogo, che ha devastato un appartamento, è divampato intorno alle 21.15. Sul posto i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale.
Notizia in aggiornamento…
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