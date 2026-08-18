L’Alta Langa celebra la sua regina: a Cortemilia la 72ª edizione della Fiera Nazionale della Nocciola

CORTEMILIA – Dal 22 al 30 agosto 2026, l‘Alta Langa renderà omaggio al suo frutto più celebre e identitario, la nocciola. Cortemilia ospita la 72ª edizione della Fiera Nazionale di questa perla, la rassegna che ogni anno celebra la Tonda Gentile, universalmente considerata la nocciola più pregiata al mondo per le sue straordinarie qualità organolettiche.

Il borgo cuneese, incastonato tra vigneti e noccioleti, diventa il punto di incontro per appassionati, turisti e produttori, offrendo una vetrina d’eccellenza che unisce tutela della tradizione e valorizzazione del territorio piemontese.

Cultura, enogastronomia e valorizzazione della Tonda Gentile

Il programma della kermesse propone un ricco calendario di appuntamenti pensati per tutte le età e che avranno luogo lungo le vie del centro storico, mescolati tra le bancarelle dedicate all’artigianato, all’intrattenimento per famiglie e agli stand per le degustazioni dei prodotti tipici locali.

Al centro di ogni iniziativa resta lei, la Nocciola Piemonte IGP (Tonda Gentile), eccellenza agroalimentare favorita dal microclima e dai terreni collinari dell’Alta Langa. Contraddistinta da un guscio sottile ad alta pelabilità, dalla forma sferica e da un sapore aromatico e delicato, la nocciola di Cortemilia si conferma il traino economico e gastronomico dell’intero distretto collinare.

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