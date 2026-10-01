Adam Sandler con la maglietta del Toro, il saluto delle star di Hollywood ai granata

TORINO – “Absolute cinema”. Il Torino Fc presenta così sui propri canali social la foto dell’attore statunitense Adam Sandler con la maglia del Toro. Sulla maglietta la scritta “Sandler 23”: come spiegato dall’attore stesso in una puntata del programma Tonight Show di Jimmy Fallon, è il numero fortunato della sua famiglia. L’attore e altre star di Hollywood sono in città in questi giorni per girare «Un weekend da bamboccioni 3».

Ancora sui social del Toro, l’attore è comparso in un reel sempre con in mano la maglietta granata: «Thank you so much, grazie!» ha detto. Nel reel ci sono anche altri due protagonisti del film: Kevin James («Torino Football Club. Bellissimo!» le sue parole) e Rob Schneider, che si è complimentato per la bellezza della città e ha salutato i tifosi del Toro.

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Sandler in questi giorni è stato travolto dall’affetto di torinesi e curiosi sul set allestito in centro, in piazza San Carlo.

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