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Adam Sandler con la maglietta del Toro, il saluto delle star di Hollywood ai granata

Sui social il saluto ai torinesi e ai torinisti di Sandler e di altre due star: Rob Schneider e Kevin James, sul set di «Un weekend da bamboccioni 3»
Marco Lovisolo

Pubblicato

27 secondi fa

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TORINO – “Absolute cinema”. Il Torino Fc presenta così sui propri canali social la foto dell’attore statunitense Adam Sandler con la maglia del Toro. Sulla maglietta la scritta “Sandler 23”: come spiegato dall’attore stesso in una puntata del programma Tonight Show di Jimmy Fallon, è il numero fortunato della sua famiglia. L’attore e altre star di Hollywood sono in città in questi giorni per girare «Un weekend da bamboccioni 3».

Per approfondire:

Ancora sui social del Toro, l’attore è comparso in un reel sempre con in mano la maglietta granata: «Thank you so much, grazie!» ha detto. Nel reel ci sono anche altri due protagonisti del film: Kevin James («Torino Football Club. Bellissimo!» le sue parole) e Rob Schneider, che si è complimentato per la bellezza della città e ha salutato i tifosi del Toro.

 

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Sandler in questi giorni è stato travolto dall’affetto di torinesi e curiosi sul set allestito in centro, in piazza San Carlo.

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