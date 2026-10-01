SpettacoloTorino
Adam Sandler con la maglietta del Toro, il saluto delle star di Hollywood ai granata
Sui social il saluto ai torinesi e ai torinisti di Sandler e di altre due star: Rob Schneider e Kevin James, sul set di «Un weekend da bamboccioni 3»
TORINO – “Absolute cinema”. Il Torino Fc presenta così sui propri canali social la foto dell’attore statunitense Adam Sandler con la maglia del Toro. Sulla maglietta la scritta “Sandler 23”: come spiegato dall’attore stesso in una puntata del programma Tonight Show di Jimmy Fallon, è il numero fortunato della sua famiglia. L’attore e altre star di Hollywood sono in città in questi giorni per girare «Un weekend da bamboccioni 3».
Ancora sui social del Toro, l’attore è comparso in un reel sempre con in mano la maglietta granata: «Thank you so much, grazie!» ha detto. Nel reel ci sono anche altri due protagonisti del film: Kevin James («Torino Football Club. Bellissimo!» le sue parole) e Rob Schneider, che si è complimentato per la bellezza della città e ha salutato i tifosi del Toro.
Visualizza questo post su Instagram
Sandler in questi giorni è stato travolto dall’affetto di torinesi e curiosi sul set allestito in centro, in piazza San Carlo.
Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese